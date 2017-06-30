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В крымскотатарский детский центр пришли силовики РФ - адвокат

Пятница, 30 июня 2017, 15:52

Правозащитники сообщают, что российские силовики, которые нагрянули с обысками в крымскотатарский детский центр Elif в оккупированном Крыму, не нашли нарушений.

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на правозащитников, которые поддерживают связь с работниками центра.

По информации правозащитников, проверку проводили представители подконтрольной России крымской прокуратуры, Роспотребнадзора, отдела образования подконтрольной Кремлю местной администрации и полиции.

Как они утверждают, центр проверили "на предмет соблюдения законодательства".

О проверке ранее сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов в своем Facebook,

"Срочно! Прямо сейчас в детский центр Elif нагрянула прокуратура!" – написал он.

На сайтах подконтрольной России прокуратуры Крыма и других силовых ведомств пока нет сообщений по этому поводу.

Как сообщалось, в январе 2016 года в Джанкое во время "проверки" детского крымскотатарского центра Elif силовики изъяли детскую литературу, а также пришли с допросами в семьи детей посещающих центр.

Как известно, крымскотатарский детский центр Elif начал работу в октябре 2015 года и зарегистрирован по российскому законодательству. В нем воспитывается около 20 детей в возрасте от 2 до 6 лет.

Темы: Крымкрымские татарыРосcия
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