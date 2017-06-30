Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

САП відправила в суд справу двох хабарників з СБУ

П'ятниця, 30 червня 2017, 14:55

Детективи НАБУ закінчили досудове розслідування у справі проти двох співробітників Служби безпеки України, які вимагали 50 тисяч доларів хабара.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

За її даними, співробітників СБУ підозрюють за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу.

"Процесуальними керівниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у провадженні затверджений обвинувальний акт, який 30 червня 2017 року спрямований до суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

За інформацією САП, досудовим розслідуванням встановлено, що двоє офіцерів СБУ у змові з групою осіб з вересня 2016 по березень 2017 року вимагали хабар у розмірі 50 тис. доларів від представників приватних підприємств за неперешкоджання господарській діяльності, а також за вплив на рішення у кримінальному провадженні слідчого одного з управлінь Національної поліції Києва. У березні 2017 року вони одержали частину хабара.

Як повідомлялося, 15 березня детективи Національного антикорупційного бюро затримали двох співробітників СБУ під час отримання хабара.

Тоді було задокументовано факт вимагання затриманими 50 тис. доларів та одержання через посередника половини цієї суми від двох керівників суб'єктів господарювання за нездійснення тиску на їхній бізнес.

Українська правда

Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратураСБУхабарсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
НАБУ
У голови Державної судової адміністрації обшуки через хабар для суддів Верховного Суду
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
Усі новини...
Реклама: