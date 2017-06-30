САП відправила в суд справу двох хабарників з СБУ

Детективи НАБУ закінчили досудове розслідування у справі проти двох співробітників Служби безпеки України, які вимагали 50 тисяч доларів хабара.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

За її даними, співробітників СБУ підозрюють за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу.

"Процесуальними керівниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у провадженні затверджений обвинувальний акт, який 30 червня 2017 року спрямований до суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

За інформацією САП, досудовим розслідуванням встановлено, що двоє офіцерів СБУ у змові з групою осіб з вересня 2016 по березень 2017 року вимагали хабар у розмірі 50 тис. доларів від представників приватних підприємств за неперешкоджання господарській діяльності, а також за вплив на рішення у кримінальному провадженні слідчого одного з управлінь Національної поліції Києва. У березні 2017 року вони одержали частину хабара.

Як повідомлялося, 15 березня детективи Національного антикорупційного бюро затримали двох співробітників СБУ під час отримання хабара.

Тоді було задокументовано факт вимагання затриманими 50 тис. доларів та одержання через посередника половини цієї суми від двох керівників суб'єктів господарювання за нездійснення тиску на їхній бізнес.

Українська правда