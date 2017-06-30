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САП направила в суд дело двух взяточников из СБУ

Пятница, 30 июня 2017, 14:55

Детективы НАБУ закончили досудебное расследование по делу против двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые вымогали 50 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

По ее данным, сотрудников СБУ подозревают по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

"Процессуальными руководителями Специализированной антикоррупционной прокуратуры в производстве утвержден обвинительный акт, который 30 июня 2017 направлен в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По информации САП, досудебным расследованием установлено, что двое офицеров СБУ в сговоре с группой лиц с сентября 2016 по март 2017 требовали взятку в размере 50 тыс. долларов от представителей частных предприятий за непрепятствование хозяйственной деятельности, а также за влияние на решение в уголовном производстве следователя одного из управлений Национальной полиции Киева. В марте 2017 они получили часть взятки.

Как сообщалось, 15 марта детективы Национального антикоррупционного бюро задержали двух сотрудников СБУ во время получения взятки.

Тогда был задокументирован факт вымогательства задержанными 50 тыс. долларов и получение через посредника половины этой суммы от двух руководителей предприятий за отсутствие давления на их бизнес.

Украинская правда

Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратураСБУвзяткасуд
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