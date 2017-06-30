Гройсман приєднався до флешмобу #ПенсіїНеГречка!

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтримав ініціативу #ПенсіїНеГречка!.

Про це він сам написав у Facebook 30 червня.

Прем'єр наголосив на важливості невідкладного проведення пенсійної реформи.

"Дійсно дуже важливо те, що, запроваджуючи щорічну автоматичну індексацію пенсій, ми забираємо пенсії з рук популістів-політиків, які завжди використовували їх підвищення винятково як передвиборчий інструмент. Тому, підтримую творчу ідею молодих колег і приєднуюсь до флешмобу #ПенсіїНеГречка!", – пише Гройсман.

Раніше про ініціативу такого флешмобу повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

Урядовці просять підтримати чотири урядові законопроекти з пакету пенсійної реформи.

"Пенсії - не гречка! Звертаємось до всіх депутатів з проханням скласти "пенсійну зброю" і підтримати реформу", – йшлося у повідомленні.

В уряді думають, що прийняття вказаних законопроектів дозволить стабілізувати і за 7 років закрити дірку в Пенсійному Фонді. При цьому не підвищувати пенсійний вік.

Крім цього – осучаснити і зробити справедливим розрахунок пенсій, підняти пенсії для найбільш знедолених, створити основу для подальшого розвитку 2 и 3-го рівнів системи (загальне страхування і добровільне страхування), без яких не буде "довгих грошей" в економіці. А також узгодити це з міжнародним досвідом і партнерами.

Як відомо, 17 травня Кабінет міністрів схвалив проект закону про реформу пенсійної системи.

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Українська правда