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Гройсман присоединился к флешмобу #ПенсииНеГречка!

Пятница, 30 июня 2017, 16:59

Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал инициативу #ПенсииНеГречка!.

Об этом он сам написал в Facebook 30 июня.

Премьер подчеркнул важность неотложного проведения пенсионной реформы.

"Действительно очень важно то, что, вводя ежегодную автоматическую индексацию пенсий, мы забираем пенсии из рук популистов-политиков, которые всегда использовали их повышение исключительно как предвыборный инструмент. Поэтому, поддерживаю творческую идею молодых коллег и присоединяюсь к флешмобу #ПенсииНеГречка!", - пишет Гройсман.

Ранее об инициативе такого флешмоба сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

Инициаторы просят поддержать четыре правительственных законопроекта из пакета пенсионной реформы.

"Пенсии - не гречка! Обращаемся ко всем депутатам с просьбой сложить "пенсионное оружие" и поддержать реформу", – говорилось в сообщении.

В правительстве полагают, что принятие указанных законопроектов позволит стабилизировать и за 7 лет закрыть дыру в Пенсионном Фонде. При этом не повышать пенсионный возраст.

Кроме этого - осовременить и сделать справедливым расчет пенсий, поднять пенсии для самых обездоленных, создать основу для дальнейшего развития 2 и 3-го уровней системы (общее страхование и добровольное страхование), без которых не будет "длинных денег" в экономике. А также согласовать это с международным опытом и партнерами.

Как известно, 17 мая Кабинет министров одобрил проект закона о реформе пенсионной системы.

Рекомендуем почитать: "Все там будем". Что надо знать о пенсионной реформе Гройсмана

Украинская правда

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Темы: пенсии
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