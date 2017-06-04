Патріарх Філарет прийшов попрощатися з Любомиром Гузаром
Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Філарет прийшов помолитися за упокій душі і провести в останню путь Блаженнішого Любомира Гузара.
У співслужінні з главою УГКЦ Святославом Шевчуком патріарх Філарет відправив вечірню у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, повідомляє Укрінформ.
Після служби Філарет коротко поспілкувався з Шевчуком.
Як повідомлялося, тіло верховного архієпископа-емерита Української греко-католицької церкви Любомира Гузара у неділю вночі після прощання у Львові привезли до Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві.
Від моменту, коли труну встановили посередині храму, всі охочі мають змогу попрощатися з Блаженнішим – двері собору будуть відчинені цілодобово.
О 18.00 у храмі відслужать чин Архієрейського похорону, а в понеділок 5 червня відбудеться чин погребіння у крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового.
Блаженніший Любомир помер 31 травня 2017 року у Княжичах під Києвом.
Колонки Любомира Гузара на УП читайте тут:
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