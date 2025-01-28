Посол Ізраїлю не підтвердив інформацію МЗС про передачу трофейної російської зброї Україні
Посол Ізраїлю Михаель Бродський заявив, що його країна не ухвалювала жодних рішень про передачу Україні російської зброї, захопленої ЦАХАЛом у бойовиків.
Джерело: посол Ізраїлю в Україні Михаель Бродський в інтерв'ю "Радіо свобода"
Пряма мова: "Я напевно вас трохи розчарую, але не йдеться про ініціативу Ізраїлю (про передачу зброї Україні – ред.), є тут якийсь зіпсований телефон".
"Те, що стосується передачі зброї, цілком і повністю перебуває у віданні армії і Міністерства оборони. Жодного такого рішення Міністерство оборони Ізраїлю не ухвалювало", – підкреслив Бродський.
Деталі: Коментуючи питання про можливу передачу Україні трофейної російської зброї, посол зазначив, що Шаррен Хаскель, ще під час роботи депутаткою Кнесету, а не заступницею міністра закордонних справ, ініціювала приватний законопроєкт щодо передачі зброї. Однак ця пропозиція не отримала підтримки в Кнесеті.
На зауваження журналістів про те, що інформація про цю ініціативу була розміщена на офіційній сторінці посольства, дипломат пояснив, що це "не більше, ніж приватний законопроєкт, який ніякого продовження не отримав".
Передісторія:
- 21 січня заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель під час зустрічі з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком запропонувала передати українській стороні російське озброєння, захоплене ЦАХАЛом.