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Посол Ізраїлю не підтвердив інформацію МЗС про передачу трофейної російської зброї Україні

Українська правдаВівторок, 28 січня 2025, 10:23
Посол Ізраїлю не підтвердив інформацію МЗС про передачу трофейної російської зброї Україні
Фото: Getty Images

Посол Ізраїлю Михаель Бродський заявив, що його країна не ухвалювала жодних рішень про передачу Україні російської зброї, захопленої ЦАХАЛом у бойовиків.

Джерело: посол Ізраїлю в Україні Михаель Бродський в інтерв'ю "Радіо свобода"

Пряма мова: "Я напевно вас трохи розчарую, але не йдеться про ініціативу Ізраїлю (про передачу зброї Україні – ред.), є тут якийсь зіпсований телефон".

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"Те, що стосується передачі зброї, цілком і повністю перебуває у віданні армії і Міністерства оборони. Жодного такого рішення Міністерство оборони Ізраїлю не ухвалювало", – підкреслив Бродський.

Деталі: Коментуючи питання про можливу передачу Україні трофейної російської зброї, посол зазначив, що Шаррен Хаскель, ще під час роботи депутаткою Кнесету, а не заступницею міністра закордонних справ, ініціювала приватний законопроєкт щодо передачі зброї. Однак ця пропозиція не отримала підтримки в Кнесеті.

На зауваження журналістів про те, що інформація про цю ініціативу була розміщена на офіційній сторінці посольства, дипломат пояснив, що це "не більше, ніж приватний законопроєкт, який ніякого продовження не отримав".

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Передісторія:

ІзраїльзброяСхід
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