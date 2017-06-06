Сина екс-судді КС залишили кандидатом у новий Верховний Суд

Вища кваліфікаційна комісія суддів подолала вето Громадської ради доброчесності на обрання Олексія Бринцева в новий Верховний Суд.



Про це на засіданні комісії 6 червня сказав голова ВККС Сергій Козьяков, передають "Українські новини".



Олексій Бринцев є сином колишнього судді Конституційного Суду Василя Бринцева і працює заступником голови Господарського суду Харківської області.



Громадська рада доброчесності наклала вето на обрання Бринцева-молодшого на посаду судді Касаційного госпсуду Верховного Суду, мотивуючи це тим, що в його декларації є велика кількість необґрунтованих доходів, він неодноразово відвідував Росію з 2014 року, а також не вказав, що його сестра працює в прокуратурі.



У свою чергу, Бринцев на засіданні ВККС заявив, що його доходи законні, сестра тривалий час перебуває в декреті і він не контактує з нею зі службових питань, а Росію він відвідував виключно з гуманітарними цілями.



Члени ВККС вирішили підтримати кандидата і подолали вето Громадської ради доброчесності. За проголосували 11 членів ВККС із необхідних 10.



Таким чином, комісія визнала, що кандидат відповідає критеріям доброчесності та професіоналізму.



За даними "Чесно", доходи сім’ї Олексія Бринцева у 2015 році склали 1 мільйон 23 тисячі 474 грн. Також суддя з дружиною мають готівки на суму 950 тисяч гривень (включаючи євро).

Василь Бринцев входить до чорного списку осіб, яким заборонено в’їзд до країн Європи та США. Він був одним із суддів Конституційного Суду, які в 2010 році підтримали скасування Конституції 2004 року, що надало екс-президенту Віктору Януковичу додаткові повноваження. Бринцев-старший склав повноваження судді КС у 2015 році.

Раніше у вівторок Вища кваліфікаційна комісія суддів подолала вето Громадської ради доброчесності на обрання Володимира Алейникова в новий Верховний Суд, але підтримала вето щодо Сергія Бондаря.

ГРД ветувала обрання 103 із 382 кандидатів на посади 120 суддів Верховного Суду, вважаючи, що вони не відповідають критеріям добропорядності й професійної етики.

Депутат Мустафа Найєм попереджав, що ВККС може проігнорувати факти недобросовісності кандидатів і рекомендувати їх до призначення новими суддями Верховного Суду.