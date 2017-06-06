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Порошенко закликав правоохоронців публічно відзвітувати у справі Шеремета

Вівторок, 6 червня 2017, 21:20

Президент Петро Порошенко закликав правоохоронні органи публічно прозвітувати щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ з нагоди їх професійного свята.

"Мені так само болить, як і більшості з вас. Я так само з вами і вимагаю публічного звіту правоохоронних органів про розслідування вбивства Павла", - зазначив Порошенко, цитує його прес-служба.

Президент також повідомив, що провів зустріч з представниками ЗМІ та керівництвом слідства.

"Була дуже важлива інформація, яку поки що не можна розповсюджувати. Але я переконаний, що ширше коло людей має знати подробиці за виключенням тих питань, які є таємницею слідства", - сказав він.

Як відомо 20 липня 2016 Павло Шеремет загинув в результаті вибуху машини на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького.

Причина вибуху - дистанційний вибуховий пристрій.

10 травня 2017 року було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

"Українська правда" у Threads

Теми: Справа ШереметаПорошенко
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