Підозрюваного в замаху на Осмаєва і Окуєву арештували на 2 місяці

Суд заарештував підозрюваного в замаху на життя добровольців АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуєву, відомого як Олександр Дакар, на 2 місяці.

Як повідомляє 7 червня прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права на заставу.

Для участі у судовому засіданні підозрюваного доставили у супроводі лікарів та під посиленою охороною.

Прокуратура запевняє, що у кримінальному провадженні проводяться усі необхідні заходи, спрямовані на встановлення обставин цього злочину.

На місці події проведено слідчий експеримент.

Крім того, призначено низку судових експертиз, у тому числі дактилоскопічне дослідження з метою ідентифікації особи підозрюваного.

Також із залученням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції триває перевірка обставин одержання підозрюваним паспорту громадянина України.

Як відомо, 1 червня в Києві стався замах на учасників АТО, які служили в лавах батальйону поліції "Київ-2", Аадама Осмаєва та Аміну Окуєву.

Нападник представився іноземним журналістом і заздалегідь домовився з подружжям про зустріч. Коли вони сіли в автомобіль, чоловік дістав із коробки пістолет "Глок" і вистрілив у груди Осмаєву. У відповідь Окуєва зі свого пістолета "Макарова" зробила кілька пострілів у стрілка.

Сама Окуєва заявляла, що зупинила кілера з нагородної зброї.

У нападника виявили закордонний паспорт громадянина України на ім'я Олександр Дакар.

Пізніше ЗМІ встановили, що людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером на ім'я Артур Денісултанов-Курмакаєв.

За фактом замаху на вбивство двох і більше осіб розпочато кримінальне провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці розглядають як основну версію скоєння злочину патріотичну позицію подружжя. Ще одна з версій – замовне вбивство, підготовлене російськими спецслужбами, заявляв член колегії МВС, нардеп Антон Геращенко.

У Служби безпеки України немає підтвердженої інформації про причетність російських спецслужб до цього замаху.

Українська правда