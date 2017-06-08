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Боровик позивається до Порошенка через позбавлення громадянства

Четвер, 8 червня 2017, 05:44

Колишній депутат Одеської міськради Саша Боровик звернувся до Вищого адміністративного суду Києва з апеляцією на рішення президента Петра Порошенка про позбавлення його українського громадянства.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Вважаємо Указ Президента України Порошенко в частині припинення громадянства Олександру Боровику незаконним, прийнятим з перевищенням повноважень, наданих Президенту Конституцією, і таким, що порушує конституційні права і свободи громадянина України", - йдеться у повідомленні.

На переконання Боровика, указ президента має виключно політичний мотив і вибірковий характер, оскільки він зайняв незалежну позицію, що спричинила ускладнення відносин із українською економічною і політичною елітами.

Як повідомлялося, Боровик був позбавлений громадянства України указом президента від 29 квітня. Цим же указом був позбавлений громадянства народний депутат від Радикальної партії Андрій Артеменко.

Як відомо, стаття 17 і 19 закону України про громадянство визначають підстави для позбавлення громадянства України, серед яких є громадянство іншої країни.

Саша Боровик має громадянство Німеччини. А нардеп Артеменко зізнавався, що має громадянство Канади.

Теми: Порошенкосудгромадянство
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