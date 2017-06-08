Посольство США продовжує працювати попри вибух

Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві не планує припиняти роботу через вибух, який стався на його території вночі.



Про це представник прес-служби посольства повідомив "Українським новинам".



"Посольство працює у штатному режимі", – сказав представник прес-служби.



Він також поінформував, що на час розслідування інциденту посольство буде співпрацювати з відповідними українським органами.



За словами співрозмовника, вибух не завдав значної шкоди будівлі посольства, ніхто з персоналу не постраждав.



Як відомо, вибух без жертв стався на території посольства США в Києві у ніч на 8 червня.



Розпочато кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Розслідувати вибух на території посольства США буде Служба безпеки України.