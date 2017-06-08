В оточенні Порошенка назріває конфлікт через Яценюка і Гройсмана

В оточенні президента Петра Порошенка назріває конфлікт через зближення прем'єра Володимира Гройсмана із Арсенієм Яценюком та "Народним фронтом".

Про це йдеться у статті УП "Перша "трійка" Порошенка: криза управління та війни в оточенні президента".

"Такий союз вигідний обом сторонам. Команда Яценюка таким чином не дозволяє Порошенку одноосібно узурпувати владу, а 81 голос НФ у парламенті гарантує Гройсману імунітет від спроб відправити його у відставку", - пишуть автори.

Така ситуація, начебто, почала дратувати Петра Порошенка та його оточення.

Свідченням цього автори називають, наприклад, непублічну війну за вплив над "Укрзалізницею" між прем'єром та заступником глави фракції БПП, найближчим соратником президента Ігорем Кононенком.

"Ту битву виграв прем’єр, забравши УЗ з-під управління Мінінфраструктури і підпорядкувавши її Кабміну, тобто собі. І навіть тепер, коли уряд не хоче підписувати з Балчуном новий контракт, то робиться це не на прохання Кононенка чи БПП, а в догоду "Народному фронту", - йдеться у матеріалі.

Як запевняють джерела УП в НФ, Яценюк особисто пообіцяв Омеляну "збити Балчуна".

"Робилося це "на знак вдячності" за згоду міністра взяти на поруки спонсора "фронтовиків" Миколу Мартиненка", - запевняють співрозмовники у НФ.

Українська правда