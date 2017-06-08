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Стало відомо, як Порошенко працює над іміджем у ЗМІ

Четвер, 8 червня 2017, 15:37

Для підтримання свого іміджу президент Петро Порошенко збирає так звані медійні наради та ретельно моніторить ЗМІ.

Про це йдеться в статті УП "Перша "трійка" Порошенка: криза управління та війни в оточенні президента".

Автори матеріалу зазначають, що Порошенко дуже прискіпливо турбується про власний імідж та всіляко намагається справляти про себе хороше враження.

Для досягнення цієї мети він збирає спеціальні медійні наради. На них запрошують екс-голову фракції БПП Ігоря Гриніва, міністра інформполітики Юрія Стеця, прес-секретаря президента Святослава Цеголка, а також Олега Медведєва, Віктора Уколова, Ростислава Павленка, Ірину Фріз та Володимира Горковенка.

Час від часу до цієї компанії долучають заступника голови АП Віталія Ковальчука, який пропонує, як реагувати на кризові події.

"Стець, Фріз, Гринів – це люди, які роблять роботу. А ще є Медведєв і Ковальчук – два полюси. Перший генерує світоглядні "світлі" ідеї, а другого задіюють, коли треба вирішити складні питання. Вони бувають не завжди "світлими", але крім Ковальчука цього ніхто не може зробити", – пояснило УП джерело в Адміністрації президента.

Повідомляється, що у такому складі медійні наради у президента відбуваються приблизно через день.

Також Порошенко дуже скрупульозно відслідковує будь-яку критику влади з боку ЗМІ. Тримати руку на пульсі йому допомагають моніторинги, якими курує заступник голови АП Ростислав Павленко, який, крім того, курує роботу радників з соціальних питань.

"На день Порошенко отримує приблизно 5-7 моніторингів. Туди входять найгарячіші політично-економічні події дня, включаючи статті та блоги абсолютно різних сайтів та видань. Наприклад, там можуть бути матеріали "Української правди", 112 каналу, "Кореспонденту", Liga. net і так далі", - йдеться в статті.

Окремо президенту показують найпопулярніші facebook-дописи лідерів думок та моніторять ініціативи Кабміну. Ще один блок моніторингу – це іноземні медіа.

За інформацією, отриманою "Українською правдою" від різних медіа-менеджерів, на відміну від свого попередника Віктора Януковича Порошенко чудово орієнтується в тому, що відбувається та про що говориться на всіх центральних телеканалах України.

З їхніх слів, навіть дрібна критика з екрану телевізора може викликати відверте роздратування в керівника держави.

Також вдалося дізнатися, що оскільки найбільшими українськими телеканалами володіють великі бізнесмени, котрі зацікавлені у приязні Банкової, керівники телеканалів змушені йти на компроміси з оточенням Порошенка. Ці компроміси стосуються погодження гостей ефірів, висвітлення чи не висвітлення різних подій. Від АП з представниками медіа спілкуються Цеголко, Фріз, Стець та Горковенко.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоЗМІтелебаченнямедіа
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