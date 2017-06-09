Віце-прем'єр пояснив, що робив на форумі разом із соратником Януковича

Віце-прем'єр Володимир Кістіон заявляє, що їздив до Монако на форум, організований відомим інститутом, а про те, що співорганізатором заходу є міністр часів Януковича Микола Злочевський, не знав.

Про це він заявив у п'ятницю у Верховній Раді, відповідаючи на питання депутата Ігоря Луценка.

"Дійсно, 2 червня в Монако відбувся енергетичний форум. Його організатором виступав Інститут Адама Сміта. Хто був учасником цього форуму, принаймні мені було невідомо перед участю в заході", - відповів Кістіон.

Водночас він підтвердив, що фотографувався із колишнім міністром екології Миколою Злочевським.

"З паном Злочевським було фотографування після панелі. Якщо ви звернули увагу, там був присутній і принц Монако, і екс-президент Олександр Квасьневський, тому я дякую за увагу", - зазазначив віце-прем'єр, дивно завершивши відповідь.

На свій захист він також повідомив, що у форумі брали участь два екс-президенти європейських країн та два екс-прем'єри, які є діючими членами Європейського парламенту.

Чиновник наголосив, що участь України у форумі з енергетичної безпеки була обов'язковою, в тому числі оскільки там обговорювалося питання "Північного потоку 2".

Як повідомлялося, програма "Схеми" з'ясувала, що українська офіційна делегація взяла участь у Міжнародному форумі з енергетичної безпеки майбутнього у Монте-Карло, співорганізатором якого є Burisma Group, що належить Злочевському.

Відповідно до прес-релізу заходу, до української делегації увійшов віце-прем’єр Володимир Кістіон, голова комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, народний депутат Ніна Южаніна та заступник керівника Міненерго з питань європейської інтеграції Наталія Бойко.

Також з української сторони участь у Форумі взяли представники посольства України у Франції, Кабміну та інших відомств.

Микола Злочевський був міністром екології від червня 2010 року до квітня 2012 року. На той момент його бізнес розрісся до розмірів однієї з найбільших приватних газовидобувних компаній у країні – Burisma Group.

Після втечі Януковича Генпрокуратура спершу відкрила, а потім закрила справи щодо Злочевського про незаконне збагачення і відмивання коштів.

Євген Кізілов, УП