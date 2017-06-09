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Гройсман з критикою пройшовся по попередниках, Яценюка не чіпав

П'ятниця, 9 червня 2017, 13:16

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що всі уряди з 2006 року по 2013 рік послаблювали економіку України.

Про це він заявив під час зустрічі із регіональними ЗМІ.

"Я вважаю уряди з 2006 року по 2013 рік – це уряди (не в більшості своїй), які в конкретних питаннях не розвивали економіку, які не реформували країну, які послаблювали Україну, які поглиблювали залежність України від зовнішніх факторів і чинників, які знищували нашу національну незалежність", - сказав він.

"За ці речі ті, хто були за них відповідальні, мають понести відповідальність перед всім українським суспільством", - додав Гройсман.

За його словами, у президента Віктора Ющенка було недостатньо часу для змін в країні.

"Тоді прийшла Тимошенко. Все що вона робила – знищувала Україну. Це очевидний факт. Потім прийшов Янукович і продовжив святу справу Юлії Володимирівни", - сказав Гройсман.

Він додав, що у 2014 році уряд Арсенія Яценюка започаткував систему децентралізації влади.

"Деякі речі були введені болючі, але що потрібно було робити по-іншому", - сказав він.

Як відомо, в оточенні президента Петра Порошенка назріває конфлікт через зближення прем'єра Володимира Гройсмана із Арсенієм Яценюком та "Народним фронтом".

Українська правда

Теми: ГройсманКабінет міністрів
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