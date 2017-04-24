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НАБУ подало в САП остаточну підозру на Охендовського

Понеділок, 24 квітня 2017, 14:49

НАБУ направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури остаточну підозру голові ЦВК Михайлу Охендовському.

Про це у понеділок на брифінгу заявив директор НАБУ Артем Ситник. 

"Сьогодні ми подали остаточну підозру голові ЦВК. Ми готові подати всі докази нашим колегам прокурорам, щоб підозра була погоджена", - сказав Ситник.

Як відомо, Охендовського підозрюють у незаконному отриманні грошей із "чорної каси" Партії регіонів.

17 березня Охендовський заявив, що Генпрокуратура визнала його потерпілим у кримінальному провадженні про незаконне притягнення його до кримінальної відповідальності детективами НАБУ.

Генеральна прокуратура не вбачає порушень у діях антикорупційників, тому закрила кримінальне провадження щодо можливого незаконного притягнення до кримінальної відповідальності голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЦВКОхендовський
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