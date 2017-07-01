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СБУ: до атаки вірусу Petya причетні спецслужби РФ

Субота, 1 липня 2017, 11:41
СБУ: до атаки вірусу Petya причетні спецслужби РФ

СБУ встановила причетність спецслужб РФ до атаки вірусу Petya.A, що відбулася 27 червня.

Про це повідомляє в суботу прес-центр СБУ.

"Наявні дані, у тому числі отримані у рамках взаємодії з міжнародними антивірусними компаніями, дають підстави вважати, що до вказаних атак причетні ті ж самі хакерські угрупування, що здійснювали атаки з використанням ШПЗ "TeleBots" та "Blackenergy" у грудні 2016 року на фінансову систему, об’єкти транспорту та енергетики України. Це свідчить про причетність до цієї атаки спецслужб РФ", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що кібератака мала на меті цілеспрямовану дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні.

"Основним призначенням вірусу було знищення важливих даних та порушення роботи державних і приватних установ України для поширення панічних настроїв серед населення", - стверджують у спецслужбі.

За її оцінкою, зараження було сплановане та здійснено заздалегідь. Воно відбувалось у декілька етапів та стартувало напередодні національного державного свята.

"Попри те, що кібератака справляє враження звичайного вірусу типу ransomeware (програмне забезпечення для вимагання грошей), створеного для збагачення зловмисників, насправді вірус є прикриттям масштабної атаки, спрямованої на Україну. Про це свідчить відсутність реального механізму заволодіння коштами, примітивність якого лише підтверджує думку про те, що збагачення не було ціллю атаки", - йдеться в повідомленні.

У спецслужбі відмітити "оригінальність та специфічність масштабного вектору зараження", пов’язаного з використанням прикладного бухгалтерського програмного забезпечення. За даними джерел СБУ, за останні роки він зустрічався лише раз під час кібератаки з боку Північної Кореї.

Там додали, що Служба безпеки у взаємодії з Національною поліцією, Держспецзв’язку, партнерськими правоохоронними органами, міжнародними антивірусними компаніями та провідними виробниками телекомунікаційного і програмного забезпечення продовжує здійснювати заходи, спрямовані на локалізацію наслідків кібератаки.

Як повідомлялося, у вівторок, 27 червня, низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya.

Вірус також паралізував роботу Кабміну та вивів з ладу електронний документообіг Чорнобильської атомної електростанції.

Українська правда

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Теми: інтернетСБУхакериРосіявірус
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