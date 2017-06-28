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У Міноборони РФ відхрестилися від полоненого військового

Середа, 28 червня 2017, 14:58
У Міноборони РФ відхрестилися від полоненого військового
Facebook Юлії Кірієнко

Міноборони РФ спростовує повідомлення ЗМІ про захоплення силами ЗСУ російського військового Віктора Агєєва в Луганській області.

У відомстві підкреслили, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але минулого року звільнився в запас і на службу за контрактом не вступав, повідомляє російське РИА Новости.

"Віктор Агєєв ніколи не проходив військову службу за контрактом у Збройних силах РФ. Згідно з обліковими даними Міноборони Росії, Агєєв проходив строкову службу в ЗС РФ, після якої ще в травні 2016 року звільнився в установленому порядку в запас. Інформація про нібито вступ в подальшому Віктора Агєєва на військову службу за контрактом є вигадкою українських пропагандистів", - йдеться в релізі.

Згідно з повідомленням, на другій сторінці військового квитка Агєєва "є запис, що він звільнений в запас у травні 2016 року".

"У військовому квитку був би запис про надходження Агєєва на військову службу за контрактом у ЗС РФ, який українські спецслужби через незнання не встигли намалювати. Саме з цієї причини українські пропагандисти не стали публікувати фотографії інших сторінок військового квитка, а в черговий раз використали дилетантів з британської BBC для поширення фейкових "викриттів", - підкреслюється в повідомленні.

При цьому про нинішнє місцезнаходження Агєєва в прес-релізі нічого не повідомляється.

Як повідомлялося, 24 червня в зоні АТО було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу противника, в результаті двох бойовиків було вбито, в тому числі громадянина РФ.

Пізніше в Генштабі повідомили, що ворожою ДРГ керував кадровий російський офіцер капітан Олександр Щербак.

Також російська служба ВВС повідомила з посиланням на джерела в Міноборони України, що в полон потрапив російський військовослужбовець-контрактник Віктор Агєєв. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Росія
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