В НАТО вибачились за відео про Україну з кадрами мітингу Партії регіонів

Північноатлантичний альянс вибачився за відео про співробітництво з Україною, в якому використав кадри з мітингів на підтримку Партії регіонів.

Про це йдеться у повідомленні НАТО у Twitter.

В НАТО назвали помилкою кадри з мітингів Партії регіонів на початку ролика.

"Ми щиро вибачаємося за помилку на початку відео. Ми працюємо над виправленням відео", - заявили в альянсі.

We sincerely apologise for the error at the beginning of the video. We're working to correct the video.