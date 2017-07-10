В НАТО вибачились за відео про Україну з кадрами мітингу Партії регіонів

Північноатлантичний альянс вибачився за відео про співробітництво з Україною, в якому використав кадри з мітингів на підтримку Партії регіонів.

Про це йдеться у повідомленні НАТО у Twitter.

В НАТО назвали помилкою кадри з мітингів Партії регіонів на початку ролика.

"Ми щиро вибачаємося за помилку на початку відео. Ми працюємо над виправленням відео", - заявили в альянсі.

We sincerely apologise for the error at the beginning of the video. We're working to correct the video. — NATO (@NATO) 9 липня 2017 р.

Як повідомлялося, раніше НАТО оприлюднив відео про співробітництво з Україною "20 років відносин Україна - НАТО. Як Альянс підтримував країну?". Ролик починається з кадрів, на яких видно прихильників Партії регіонів з партійними прапорами біля Верховної ради у піднесеному настрої.

Як відомо, 10 липня Україну відвідає Північноатлантична рада НАТО під головуванням генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга. Столтенберг також виступить в понеділок у Верховній Раді. Північноатлантична рада та генеральний секретар також зустрінуться зі спікером парламенту та головами парламентських фракцій.

Крім того, 10 липня відбудеться зустріч Комісії Україна-НАТО за участю президента України Петра Порошенка.