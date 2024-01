В НАТО извинились за видео об Украине с кадрами митинга Партии регионов

Североатлантический альянс извинился за видео о сотрудничестве с Украиной, в котором использовал кадры из митингов в поддержку Партии регионов.

Об этом говорится в сообщении НАТО в Twitter.

В НАТО назвали ошибкой кадры с митингов Партии регионов в начале ролика.

"Мы искренне извиняемся за ошибку в начале видео. Мы работаем над исправлением видео", - заявили в альянсе.

We sincerely apologise for the error at the beginning of the video. We're working to correct the video.