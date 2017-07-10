В НАТО извинились за видео об Украине с кадрами митинга Партии регионов

Североатлантический альянс извинился за видео о сотрудничестве с Украиной, в котором использовал кадры из митингов в поддержку Партии регионов.

Об этом говорится в сообщении НАТО в Twitter.

В НАТО назвали ошибкой кадры с митингов Партии регионов в начале ролика.

"Мы искренне извиняемся за ошибку в начале видео. Мы работаем над исправлением видео", - заявили в альянсе.

We sincerely apologise for the error at the beginning of the video. We're working to correct the video. — NATO (@NATO) 9 липня 2017 р.

Как сообщалось, ранее НАТО обнародовал видео о сотрудничестве с Украиной "20 лет отношений Украина - НАТО. Как Альянс поддерживал страну?". Ролик начинается с кадров, на которых видно сторонников Партии регионов с партийными флагами возле Верховной Рады в приподнятом настроении.

Как известно, 10 июля Украину посетит Североатлантический совет НАТО под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Столтенберг также выступит в понедельник в Верховной Раде. Североатлантический совет и генеральный секретарь встретятся со спикером парламента и руководителями парламентских фракций.

Кроме того, 10 июля состоится встреча Комиссии Украина-НАТО с участием президента Украины Петра Порошенко.