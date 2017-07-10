АТО: Бойовики посилили обстріли на всіх напрямках

Впродовж минулої доби окупанти 38 разів відкривали вогонь по позиціях ЗС України, з них 10 здійсненні із використанням мінометів різних калібрів. Втрат і поранених серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО

Російсько-окупаційні війська нарощують свою вогневу активність вздовж усієї лінії зіткнення. У порівнянні із попередніми днями кількість та інтенсивність ворожих обстрілів виросли майже вдвічі.

Приморський напрямок. На цій ділянці лінії підконтрольні Росії озброєні банди 20 разів порушували режим припинення вогню.

Зокрема, з 82-мм мінометів бойовики обстрілювали позиції ЗСУ в районі Березового, Новотроїцького, Красногорівки та Новомихайлівки.

Там же, а також поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового та Мар'їнки, кремлівські найманці вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, на окремих ділянках - з озброєння БМП.

Донецький напрямок. Тут проросійські незаконні збройні формування відкривали вогонь по підрозділах сил АТО 8 разів.

Майже всі ці збройні провокації зафіксовані у передмісті Авдіївки. Із настанням сутінок з майже усього наявного піхотного озброєння, а також мінометів калібрів 120 й 82 мм, бойовики обстрілювали одразу декілька опорних пунктів ЗСУ на підступах до цього міста.

Окрім того, вже пізно ввечері бандити з протитанкових гранатометів обстріляли один з підрозділів ЗСУ, що тримає оборону неподалік Верхньоторецького.

Луганський напрямок. На даній частині фронту зафіксовано 10 фактів застосування російсько-терористичними бандформуваннями зброї.

Обстрілявши ще зранку зі 120-мм мінометів позиції ЗС України в районі Кримського та Новотошківського, окупанти продовжили обстріли вдень.

Зокрема, зі стрілецької зброї бойовики вели вогонь поблизу селища Жовте, двічі обстрілювали оборонців Кримського з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а в районі Малинового били з підствольних гранатометів.

Ввечері бандити з піхотного озброєння обстрілювали укріплення українських армійців біля Донця та Золотого. Неподалік Новоолександрівки злочинці били з БМП. А позиції ЗСУ в районі Новозванівки, загарбники пізно ввечері обстріляли з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.