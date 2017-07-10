АТО: Боевики усилили обстрелы на всех направлениях

На протяжении прошедших суток оккупанты 38 раз открывали огонь по позициям ВС Украины, из них 10 с использованием минометов различных калибров. Потерь и раненых среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО

Российско-оккупационные войска наращивают свою огневую активность вдоль всей линии соприкосновения. По сравнению с предыдущими днями количество и интенсивность вражеских обстрелов выросли почти вдвое.

Приморское направление. На этом участке линии подконтрольные России вооруженные банды 20 раз нарушали режим прекращения огня.

В частности, из 82-мм минометов боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Березового, Новотроицкого, Красногоровки и Новомихайловки.

Там же, а также вблизи Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового и Марьинки, кремлевские наемники вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, на отдельных участках - из вооружения БМП.

Донецкое направление. Здесь пророссийские незаконные вооруженные формирования открывали огонь по подразделениям сил АТО 8 раз.

Почти все эти вооруженные провокации зафиксированы в пригороде Авдеевки. С наступлением сумерек из почти всего имеющегося пехотного вооружения, а также минометов калибров 120 и 82 мм, боевики обстреливали сразу несколько опорных пунктов ВСУ на подступах к этому городу.

Кроме того, уже поздно вечером бандиты из противотанковых гранатометов обстреляли одно из подразделений ВСУ, которое держит оборону неподалеку Верхнеторецкого.

Луганское направление. На данной части фронта зафиксировано 10 фактов применения оружия российско-террористическими бандформированиями.

Обстреляв еще утром из 120-мм минометов позиции ВС Украины в районе Крымского и Новотошковского, оккупанты продолжили обстрелы днем.

В частности, из стрелкового оружия боевики вели огонь вблизи поселка Желтое, дважды обстреливали защитников Крымского из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Малинового били из подствольных гранатометов.

Вечером бандиты из пехотного вооружения обстреливали укрепления украинских армейцев у Донца и Золотого. Неподалеку Новоалександровки преступники били из БМП. Позиции ВСУ в районе Новозвановки, захватчики поздно вечером обстреляли из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.