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Столтенберг: НАТО продовжить допомагати Україні

Понеділок, 10 липня 2017, 10:39

Блок НАТО націлений на продовження підтримки України в секторах оборони, держуправління і економічних реформ.

Про це на відкритті виставки "Україна-НАТО: Формула безпеки" в Києві заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг.

"Альянс підтримував суверенітет і територіальну цілісність України, допомагав демократичним інститутам і Збройним Силам України. НАТО продовжить це робити - тісно співпрацювати з Україною в питаннях  оборони, державного управління та реформ в економіці", - сказав генсек.

Столтенберг акцентував увагу на тому, що Київ постійно працював з Альянсом в численних місіях останнього.

"Україна надавала активну підтримку нашій спільній безпеці, беручи участь у всіх операціях і місіях під егідою НАТО. Ви робили це незважаючи на численні виклики у вас вдома", - підкреслив він.

У свою чергу віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна в питаннях інтеграції в НАТО веде мову про партнерство і не просить про захист.

"Інтеграція в НАТО є дійсно важливим фактором безпеки, не єдиним, але потужним і стратегічним ... Ми ведемо мову саме про партнерство, а не йдемо до НАТО з проханням про захист", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, НАТО для України не панацея, але можливість розвитку держави з демократичними стандартами.

"У нас є всі можливості стати східним флангом структури безпеки, маючи армію, силу і досвід якої зміцнюються кожного дня", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

ЛIГАБiзнесIнформ, Укринформ

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