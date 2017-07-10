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Столтенберг: НАТО продолжит помогать Украине

Понедельник, 10 июля 2017, 10:39

Блок НАТО нацелен на продолжение поддержки Украины в секторах обороны, госуправления и экономических реформ.

Об этом на открытии выставки "Украина-НАТО: Формула безопасности" в Киеве заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Альянс поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины, помогал демократическим институтам и Вооруженным Силам Украины. НАТО продолжит это делать - тесно сотрудничать с Украиной по вопросам обороны, государственного управление и реформ в экономике", - сказал генсек.

Столтенберг акцентировал внимание на том, что Киев постоянно работал с Альянсом в многочисленных миссиях последнего.

"Украина предоставляла активную поддержку нашей общей безопасности, принимая участие во всех операциях и миссиях под эгидой НАТО. Вы делали это невзирая на многочисленные вызовы у вас дома", - подчеркнул он.

В свою очередь вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина в вопросах интеграции в НАТО ведет речь о партнерстве и не просит о защите.

"Интеграция в НАТО является действительно важным фактором безопасности, не единственным, но мощным и стратегическим... Мы ведем речь именно о партнерстве, а не идем к НАТО с просьбой о защите", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, НАТО для Украины не панацея, но возможность развития государства с демократическими стандартами.

"У нас есть все возможности стать восточным флангом структуры безопасности, имея армию, сила и опыт которой укрепляются каждый день". - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

ЛIГАБiзнесIнформ, Укринформ

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