Порошенко про шлях до НАТО: Треба вибудувати програму реформ

Президент Петро Порошенко констатує, що російська агресія підштовхує Україну до Північноатлантичного альянсу, але спершу потрібно здійснити реформи.

Про це він сказав під час засідання комісії Україна – НАТО, яке проходить у Києві за участю генсека НАТО Єнса Столтенберга та представників альянсу.

"Вага і роль НАТО ще більше зростають в умовах нових викликів міжнародній безпеці у контексті подій навколо України. Російська агресія побудила НАТО серйозно активізуватися. Я можу висловити навіть припущення, що НАТО прокинулася, і це надало альянсу друге дихання", – заявив Порошенко.

"Союзники ще більше впевнилися в необхідності об’єднання всіх своїх зусиль для взаємного захисту, важливості підвищення видатків на оборону і збільшення своєї присутності у світі. Все це не залишилося не поміченим і в нашій державі", – сказав він.

Порошенко нагадав, що Україна законодавчо визначила вступ до НАТО як пріоритет і один із ключових чинників зовнішньої політики.

"Це є рішення НАТО і 29 країн-членів. Жодна країна світу поза межами НАТО не має права вето або права дозволу для цієї співпраці. Це воля 29 країн і воля країни – майбутнього члена", – нагадав він.

Президент наголосив: "Це не означає, що ми будемо негайно подавати аплікацію, заявку про членство. Абсолютно ні. Це означає, що нам треба вибудувати реальну програму реформ, програму нашої співпраці, активізувати наші зусилля для досягнення необхідних стандартів І тут нам необхідна допомога і співпраця з нашими партнерами по НАТО".

"Ми готові до цього, ми маємо амбітну програму реформування сектора оборонної безпеки, яка розроблена за участю партнерів із НАТО. Ми реалізуємо мету цих реформ –це досягнення відповідності критеріям членству", – сказав він.

У свою чергу, Столтенберг зазначив, що Північноатлантична рада прибула до Києва на відзначення 20-річчя підписання Хартії про особливе партнерство між НАТО та Україною.

"Ми також тут, щоб продемонструвати солідарність НАТО з Україною, а також нашу тверду підтримку суверенітету та територіальній цілісності вашій державі. Росія продовжує свої агресивні дії поти України, проте НАТО і країни альянсу стоять на вашому боці" – запевнив він.

"Країни альянсу не визнають і ніколи не визнають нелегітимної анексії Криму Росією. Нас і надалі непокоїть ситуація на сході України, яка вже забрала тисячі життів. Мінські домовленості мають бути виконані у повному обсязі…", – сказав генсек НАТО.

Він зазначив, що з 2014 року НАТО нарощує підтримку України, яка є "єдиними партнером НАТО, що бере участь у всіх операціях альянсу".

Олена Рощенко, УП