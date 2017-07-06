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Порошенко підписав закон про пріоритет інтеграції в НАТО

Четвер, 6 липня 2017, 10:37
Порошенко підписав закон про пріоритет інтеграції в НАТО

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України", яким інтеграцію в НАТО визначено одним з національних пріоритетів.

Про це повідомляє в четвер прес-служба президента.

Закон був прийнятий Верховною Радою 8 червня. Ним вносяться зміни до законів "Про основи національної безпеки України" та "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" у частині євроатлантичної інтеграції.

Одним з пріоритетів національних інтересів України документом визначено інтеграцію у євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору.

З цією метою Україна активізує зусилля з усього комплексу реформ, у тому числі у безпековому та оборонному секторах задля досягнення відповідності критеріям членства в Альянсі, зазначили в прес-службі.

Як повідомлялося, 8 червня Верховна Рада підтримала законопроект №6470, який закріплює зовнішньополітичний курс України, де пріоритет – вступ до НАТО.

Прес-секретар російського президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи курс України на вступ до альянсу, заявив, що Москва стурбована розширенням НАТО.

Українська правда

Теми: НАТОПорошенко
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