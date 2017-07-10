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На Вінниччині в ДТП загинули 4 людини

Понеділок, 10 липня 2017, 13:27

У Вінницькій області сталось зіткнення автомобілів "ВАЗ" та "Мерседес Віто", в результаті чого загинули 4 людини.

Про це у понеділок повідомляє поліція області.

"В результаті аварії четверо осіб загинули на місці пригоди, водій мікроавтобусу з важкими травмами госпіталізований до лікарні. Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 липня у Літинському районі близько 2.40 години на автодорозі сполученням Стрий-Кіровоград-Знамянка", - йдеться у повідомленні.

 
поліція

За інформацією поліції, водій автомобіля "ВАЗ 21110" не впорався з керуванням та, виїхавши на зустрічну смугу, допустив зіткнення з автомобілем "Мерседес Віто".

"В результаті автопригоди 23-річний водій "ВАЗу", двоє його пасажирів віком 23 та 31 років загинули на місці пригоди. Двоє молодших чоловіків мешканці Літинського району, старший – житель Хмільницького району", - повідомили в поліції.

 
поліція

Вказується, що у мінівені перебувало подружжя з Хмільника.

"Пасажирка автомобіля, 55-річна дружина водія отримала травми несумісні з життям, 60-річний водій у важкому стані госпіталізований до Літинської лікарні", - йдеться у повідомленні.

 
Поліція

В поліції зазначили, що слідчим призначено ряд експертиз для встановлення причини виїзду на зустрічну смугу, в тому числі, буде з’ясовано чи перебували водії у стані алкогольного сп’яніння.

Українська правда

Теми: ДТПВінницька область
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