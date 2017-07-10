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В Винницкой области в ДТП погибли 4 человека

Понедельник, 10 июля 2017, 13:27

В Винницкой области произошло столкновение автомобилей "ВАЗ" и "Мерседес Вито", в результате чего погибли 4 человека.

Об этом в понедельник сообщает полиция области.

"В результате аварии четыре человека погибли на месте происшествия, водитель микроавтобуса с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу. Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 июня в Литинском районе около 2.40 часов на автодороге сообщением Стрый-Кировоград-Знаменка", - говорится в сообщении.

 
полиция

По информации полиции, водитель автомобиля "ВАЗ 21110" не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем "Мерседес Вито".

"В результате ДТП 23-летний водитель "ВАЗа", двое его пассажиров в возрасте 23 и 31 лет погибли на месте происшествия. Двое младших мужчин жители Литинского района, старший - житель Хмельницкого района", - сообщили в полиции.

 
полиция

Указывается, что в минивэне находились супруги из Хмельника.

"Пассажирка автомобиля, 55-летняя жена водителя получила травмы несовместимые с жизнью, 60-летний водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в Литинской больнице", - говорится в сообщении.

 
полиция

В полиции отметили, что следственным назначен ряд экспертиз для установления причины выезда на встречную полосу, в том числе, будет выяснено, находились ли водители в состоянии алкогольного опьянения.

Украинская правда

Темы: ДТПВинницкая область
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