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Поліція розшукує чоловіка, який вистрелив велосипедисту в обличчя

Понеділок, 10 липня 2017, 13:50

Поліція Києва встановила особу того, хто вистрелив в голову велосипедису гумовою кулею 9 липня у столиці на вулиці Григоренка.

Про це повідомляє поліція Києва на своєму сайті.

"Провівши ряд оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу зловмисника. Зусилля поліції спрямовані на його затримання", - йдеться у повідомленні.

Також поліцейські вилучили докази з місця події.

"З місця події ми вилучили предмети, схожі на патрон, споряджений гумою, та гільзу. Вилучене направили на експертизу та розпочали кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - повідомив начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев.

За словами Чернишова, між чоловіками сталася бійка, в результаті якої один дістав пістолет та спершу вдарив, а потім вистрелив іншому в обличчя. Після того нападник зайшов у під’їзд.

У потерпілого контузія ока і рвана рана щоки.

Як повідомлялося, ввечері 9 липня у Києві невідомий вистрелив у велосипедиста.

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