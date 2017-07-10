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Полиция Киева знает имя стрелявшего в велосипедиста и ищет его

Понедельник, 10 июля 2017, 13:50

Полиция Киева установила личность того, кто выстрелил в голову велосипедиста резиновой пулей 9 июля в столице на улице Григоренко.

Об этом сообщает полиция Киева на своем сайте.

"Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника. Усилия полиции направлены на его задержание", - говорится в сообщении.

Также полицейские изъяли доказательства с места происшествия.

"С места происшествия мы изъяли предметы, похожие на патрон, снаряженный резиной, и гильзу. Изъятое направили на экспертизу и начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.

По словам Чернышева, между мужчинами произошла драка, в результате которой один достал пистолет и сначала ударил, а потом выстрелил другому в лицо. После того нападающий зашел в подъезд.

У пострадавшего контузия глаза и рваная рана щеки.

Как сообщалось, вечером 9 июля в Киеве неизвестный выстрелил в велосипедиста.

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