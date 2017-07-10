Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО дасть Україні обладнання, щоб розслідувати кібератаки

Понеділок, 10 липня 2017, 14:02

НАТО передає Україні обладнання для розслідування кібернападів.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в Києві на спільній прес-конференції з президентом Петром Порошенком.

"Ми зараз перебуваємо у стані надання Україні нового обладнання для ключових урядових інституцій, владних структур, що дасть можливість Україні розслідувати, хто стоїть за тими чи іншими кіберударами, оскільки реагування на них має надзвичайно важливе значення", - сказав він.

Також він повідомив, що НАТО виділила Україні 40 млн євро через 10 трастових фондів.

"НАТО буде і надалі надавати Україні практичну допомогу, сьогодні ми переглянули наш комплексний пакет допомоги Україні. Через 10 різних трастових фондів країни-члени НАТО виділили майже 40 млн євро на підтримку України", - сказав Столтенберг.

За його словами, кошти будуть задіяні в таких галузях як командування управлінням, кіберзахист і медична реабілітація.

Водночас президент Петро Порошенко заявив, що остання кібератака в Україні була організована Росією.

Як відомо, 27 червня Україну атакував масовий інтернет-вірус, зокрема постраждали урядові системи.

Українська правда

Теми: НАТОвірусінтернетРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
НАТО
Провокації "вагнерівців" розцінюватимуться як дії, підтримувані РФ – посол Латвії в НАТО
Інцидент з гелікоптерами Білорусі: у США заявили, що про 5 статтю НАТО наразі не йдеться
США вперше дозволили продаж ізраїльської "Пращі Давида": її отримає член ЄС і НАТО
Останні новини
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
Усі новини...
Реклама: