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НАТО даст Украине оборудование, чтобы расследовать кибератаки

Понедельник, 10 июля 2017, 14:02

НАТО передает Украине оборудование для расследования кибератак.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко.

"Мы сейчас находимся в состоянии предоставлении Украине нового оборудования для ключевых правительственных институтов, властных структур, что позволит Украине расследовать, кто стоит за теми или иными киберударамы, поскольку реагирования на них имеет чрезвычайно важное значение", - сказал он.

Также он сообщил, что НАТО выделила Украине 40 млн евро через 10 трастовых фондов.

"НАТО будет и впредь оказывать Украине практическую помощь, сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи Украине. Через 10 различных трастовых фондов страны-члены НАТО выделили почти 40 млн евро на поддержку Украины", - сказал Столтенберг.

По его словам, средства будут задействованы в таких отраслях как командование управлением, киберзащита и медицинская реабилитация.

Вместе с тем президент Петр Порошенко заявил, что последняя кибератака в Украине была организована Россией.

Как известно, 27 июня Украину атаковал массовый интернет-вирус, в частности пострадали правительственные системы.

Украинская правда

Темы: НАТОвирусинтернетРосcия
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