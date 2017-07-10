Ryanair, ймовірно, оголосить про скасування польотів до України – Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян припускає, що ірландський лоукостер Ryanair оголосить про скасування польотів до України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Коментуючи заяви генерального директора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна, Омелян зазначив:

"Дивно, що один із найкращих юристів України не знає, що конфіденційні умови договору розголошувати заборонено, а особливо фантазувати на їх тему, коли навіть аеропорт Львів підписав контракт без цих позицій".

Міністр нагадав про існування указу президента, "який чітко визначає завдання для Кабінету Міністрів України: збільшити кількість авіарейсів до аеропортів держав-членів Європейського Союзу, у тому числі із залученням авіаперевізників, що працюють за моделлю "лоу-кост".

"Прем'єр-міністр України … дав доручення міністерству розробити програму розвитку ринку авіаперевезень, а також аеропортів: "ми повинні придумати механізм розвитку конкуренції на ринку перевезень - щоб не було дискримінації, а наш перевізник був якісним, конкурентним за цінами", йшлося і про залучення лоу-кост перевізників", - написав Омелян.

Міністр інфраструктури дорікнув, що найбільші вигоди від дій уряду отримає авіакомпанія МАУ.

"Міністерство знизило аеропортові тарифи і збори для всіх без виключення авіакомпаній. Базова авіакомпанія, яка і до цього ніколи не відчувала по відношенню до себе дискримінаційних умов, так само отримала максимальні знижки. Враховуючи обсяги перевезень, МАУ виграє найбільше", - йдеться у тексті повідомлення.

"Враховуючи той факт, що МАУ винна близько 400 млн грн до державного бюджету, додаткові знижки є взагалі подарунком з неба. А тепер запитання до Борисполя: скільки недоотримує держава через надкомфортні умови для МАУ?!", - задається питанням міністр.

"Ймовірніше всього, сьогодні буде оголошення про скасування польотів Ryanair в Україну. Що хотіли - те й отримали. Можна відкривати ще один офіс з підтримки інвестицій", - резюмував Омелян.

Нагадаємо, генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін припускає, що контракт з ірландським лоукостером Ryanair може бути не підписаний.

Економічна правда