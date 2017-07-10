Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ryanair, вероятно, объявит об отмене полетов в Украину – Омелян

Понедельник, 10 июля 2017, 15:35
Ryanair, вероятно, объявит об отмене полетов в Украину – Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян предполагает, что ирландский лоукостер Ryanair объявит об отмене полетов в Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Комментируя заявления генерального директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина, Омелян отметил:

"Удивительно, что один из лучших юристов Украины не знает, что конфиденциальные условия договора разглашать запрещено, а особенно фантазировать на их тему, когда даже аэропорт Львов подписал контракт без этих позиций".

Министр напомнил о существовании указа президента, "который четко определяет задачи для Кабинета Министров Украины: увеличить количество авиарейсов в аэропорты государств-членов Европейского Союза, в том числе с привлечением авиаперевозчиков, работающих по модели "лоу-кост".

"Премьер-министр Украины ... дал поручение министерству разработать программу развития рынка авиаперевозок, а также аэропортов: "Мы должны придумать механизм развития конкуренции на рынке перевозок - чтобы не было дискриминации, а наш перевозчик был качественным, конкурентным по ценам", речь шла о привлечении лоу-кост перевозчиков", - написал Омелян.

Министр инфраструктуры упрекнул, что наибольшие выгоды от действий правительства получит авиакомпания МАУ.

"Министерство снизило аэропортовые тарифы и сборы для всех без исключения авиакомпаний. Базовая авиакомпания, и до этого никогда не чувствовала по отношению к себе дискриминационных условий, также получила максимальные скидки. Учитывая объемы перевозок, МАУ выиграет больше", - говорится в тексте сообщения.

"Учитывая тот факт, что МАУ должна около 400 млн грн в государственный бюджет, дополнительные скидки являются вообще подарком с неба. А теперь вопрос Борисполю: сколько недополучает государство из-за сверхкомфортных условий для МАУ?!", - задается вопросом министр.

"Вероятнее всего, сегодня будет объявление об отмене полетов Ryanair в Украину.

Что хотели - то и получили. Можно открывать еще один офис по поддержке инвестиций", - резюмировал Омелян.

Напомним, генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин предполагает, что контракт с ирландским лоукостером Ryanair может быть не подписан.

Экономическая правда

Темы: авиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
авиа
Под Варшавой самолет врезался в ангар: есть погибшие и раненые
Российский штурмовик Су-25 упал в Азовское море
Обучение пилотов на F-16 не начались, ждут выезда первой группы - Игнат
Последние новости
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
Все новости...
Реклама: