Детективи НАБУ розслідують 381 кримінальне провадження
Понеділок, 10 липня 2017, 15:52
У роботі детективів Національного антикорупційного бюро України наразі перебуває 381 кримінальне провадження, розмір предмету злочину в яких становить 84 мільярда гривень.
Про це інформує у понеділок прес-центр НАБУ.
Зазначається, що в скоєнні кримінальних корупційних правопорушень детективи НАБУ підозрюють 221 особу.
За матеріалами розслідувань до суду скеровано 75 справ. Обвинувальні акти складені стосовно 121 особи.
Українська правда