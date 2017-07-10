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Детективы НАБУ расследуют 381 уголовное производство

Понедельник, 10 июля 2017, 15:52

В работе детективов Национального антикоррупционного бюро Украины сейчас находится 381 уголовное производство, размер предмета преступления в которых составляет 84 миллиарда гривен.

Об этом сообщает в понедельник пресс-центр НАБУ.

Отмечается, что в совершении уголовных коррупционных правонарушений детективы НАБУ подозревают 221 человек.

По материалам расследований в суд направлено 75 дел. Обвинительные акты составлены в отношении 121 лица.

Украинская правда

Темы: НАБУ
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