Детективы НАБУ расследуют 381 уголовное производство
Понедельник, 10 июля 2017, 15:52
В работе детективов Национального антикоррупционного бюро Украины сейчас находится 381 уголовное производство, размер предмета преступления в которых составляет 84 миллиарда гривен.
Об этом сообщает в понедельник пресс-центр НАБУ.
Отмечается, что в совершении уголовных коррупционных правонарушений детективы НАБУ подозревают 221 человек.
По материалам расследований в суд направлено 75 дел. Обвинительные акты составлены в отношении 121 лица.
Украинская правда