Столтенберг відкрив представництво НАТО у Києві

У Києві відкрили нове приміщення представництва Північноатлантичного альянсу в Україні.

У церемонії відкриття взяли участь віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Укрінформ".

"Переведення сектору безпеки і оборони на стандарти НАТО, проведення інформаційної, роз'яснювальної роботи, практичне і галузеве співробітництво – це саме ті підвалини євроатлантичної інтеграції України і вони є нашими пріоритетами", – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

У свою чергу, генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс зміцнюватиме підтримку Україні.

"НАТО й надалі надаватиме практичну та політичну допомогу Україні. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною у її боротьбі за свій суверенітет та територіальну цілісність та будемо продовжувати та поглиблювати свою практичну підтримку Україні у багатьох сферах", – заявив Столтенберг.

Він повідомив, що у новому приміщенні представництва НАТО в Україні також розмістяться офіс зв’язку НАТО та центр інформації та документації НАТО.

"Нове приміщення, нові умови роботи представництва НАТО дасть можливість ще ефективніше працювати нам спільно, щоб допомогти Україні у процесі її реформування та підвищити рівень обороноздатності цієї країни", – зазначив генсек НАТО.

Як відомо, 10 липня генсек НАТО на чолі делегації Альянсу взяв участь у засіданні комісії "Україна – НАТО" у Києві.