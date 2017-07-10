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Столтенберг відкрив представництво НАТО у Києві

Понеділок, 10 липня 2017, 15:59

У Києві відкрили нове приміщення представництва Північноатлантичного альянсу в Україні.

У церемонії відкриття взяли участь віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Укрінформ". 

"Переведення сектору безпеки і оборони на стандарти НАТО, проведення інформаційної, роз'яснювальної роботи, практичне і галузеве співробітництво – це саме ті  підвалини євроатлантичної інтеграції України і вони є нашими пріоритетами", – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

У свою чергу, генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс зміцнюватиме підтримку Україні.

"НАТО й надалі надаватиме практичну та політичну допомогу Україні. Ми стоїмо пліч-о-пліч  з Україною у її боротьбі за свій суверенітет та територіальну цілісність та будемо продовжувати та поглиблювати свою практичну підтримку Україні у багатьох сферах", – заявив Столтенберг.

Він повідомив, що у новому приміщенні представництва НАТО в Україні також розмістяться офіс зв’язку НАТО та центр інформації та документації НАТО. 

"Нове приміщення, нові умови роботи представництва НАТО дасть можливість ще ефективніше працювати нам спільно, щоб допомогти Україні у процесі її реформування та підвищити рівень обороноздатності цієї країни", – зазначив генсек НАТО. 

Як відомо, 10 липня генсек НАТО на чолі делегації Альянсу взяв участь у засіданні комісії "Україна – НАТО" у Києві.

Теми: НАТОКиїв
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