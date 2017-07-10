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Столтенберг открыл представительство НАТО в Киеве

Понедельник, 10 июля 2017, 15:59

В Киеве открыли новое здание представительства Североатлантического альянса в Украине.

В церемонии открытия приняли участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Укринформ".

"Переведение сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО, проведение информационной, разъяснительной работы, практическое и отраслевое сотрудничество - это именно те основы  евроатлантической интеграции Украины и они являются нашими приоритетами", – отметила Климпуш-Цинцадзе.

В свою очередь, генсек НАТО заверил, что альянс будет усиливать поддержку Украины.

"НАТО и в дальнейшем будет оказывать практическую и политическую помощь Украине. Мы стоим плечом к плечу с Украиной в ее борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность и будем продолжать и углублять свою практическую поддержку Украине во многих сферах", – заявил Столтенберг.

Он сообщил, что в новом помещении представительства НАТО в Украине также разместятся офис связи НАТО и центр информации и документации НАТО.

"Новое помещение, новые условия работы представительства НАТО даст возможность еще эффективнее работать нам вместе, чтобы помочь Украине в процессе ее реформирования и повышения уровня обороноспособности этой страны", – отметил генсек НАТО.

Как известно, 10 июля генсек НАТО во главе делегации Альянса принял участие в заседании комиссии "Украина-НАТО" в Киеве.

Темы: НАТОКиев
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