Генсек НАТО: Альянсу не однаково "як Україну злії люде присплять, лукаві"
Генеральний секретар Північно-атлантичного альянсу Єнс Столтенберг процитував вірш Тараса Шевченка та заявив, що НАТО теж неоднаково "як Україну злії люде присплять, лукаві".
Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді у понеділок.
"Як великий український поет Тарас Шевченко написав: "Та не однаково мені, Як Україну злії люде Присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені". НАТО також не однаково. Ось чому ми стоїмо з вашою країною з часу відновлення вашої незалежності", - сказав Столтенберг
Генсек також підкреслив, що вступ Чорногорії в НАТО свідчить про те, що "двері залишаються відчиненими".
Столтенберг зауважив, що наслідки анексії Криму Росією "відчувають усі вільні країни світу".
Як відомо, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу у своєму виступі в Верховній Раді закликав керівництво України до активнішої протидії корупції.
Олег Твердь, УП