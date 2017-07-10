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Порошенко пропонує побудувати завод боєприпасів за стандартами НАТО

Понеділок, 10 липня 2017, 18:07

Президент Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки та оборони вніс пропозицію про будівництво заводу з виготовлення боєприпасів за стандартами НАТО.

Про це він повідомив під час засідання РНБО у понеділок.

"Мною внесена пропозиція щодо будівництва заводу з вироблення боєприпасів зі запровадженням новітніх технологій і в повній відповідності до стандартів НАТО, що забезпечить взаємосумісність випускаємих боєприпасів за основними калібрами", - сказав президент.

Окрім того, Порошенко прийняв рішення про збільшення фінансування сектору оборони та безпеки.

"Для нас на сьогоднішній день побудова Збройних сил України та інших правоохоронних органів надзвичайно важлива", - сказав він.

Як повідомлялося, на засіданні РНБО у понеділок президент Петро Порошенко доручив побудувати 100 житлових комплексів для армії.

Олег Твердь, УП

Теми: Порошенко
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