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Раднацбез поділив гроші оточення Януковича

Понеділок, 10 липня 2017, 18:37

РНБО рекомендувала уряду збільшити видатки на оборону і безпеку країни на 3 млрд гривень.

Про це на брифінгу у понеділок заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"РНБО рекомендувала уряду збільшити видатки на оборону і безпеку країни. Що стосується загального фонду - запропоновано збільшити приблизно на 3 млрд гривень", - сказав він.

Також, за його словами, було запропоновано збільшити на 400 млн гривень фінансування міністерства юстиції. "Прийнято рішення почати фінансування держбюджет за рахунок повернення конфіскованих рахунків, повязані з оточенням екс-президента Януковича. З цього ресурсу запропоновано профінансувати сектор безпеки і оборони на 6 мільрдів гривень", - наголосив він.

Роман Кравець, УП

Теми: Янукович
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