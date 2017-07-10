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Совет нацбезопасности разделил деньги окружения Януковича

Понедельник, 10 июля 2017, 18:37

СНБО рекомендовал правительству увеличить расходы на оборону и безопасность страны на 3 млрд гривен.

Об этом на брифинге в понедельник заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"СНБО рекомендовал правительству увеличить расходы на оборону и безопасность страны. Что касается общего фонда - предложено увеличить примерно на 3 млрд гривен", - сказал он.

Также, по его словам, было предложено увеличить на 400 млн гривен финансирование министерства юстиции. "Принято решение начать финансирование госбюджета за счет возврата конфискованных счетов, связанные с окружением экс-президента Януковича. С этого ресурса предложено профинансировать сектор безопасности и обороны на 6 мильрдив гривен", - подчеркнул он.

Роман Кравец, УП

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Темы: Янукович
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