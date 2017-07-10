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Невідомі зі стріляниною пограбували підприємців "7-го кілометру" в Одесі

Понеділок, 10 липня 2017, 18:45

Озброєні люди в масках на стоянці промтоварного ринку "7 кілометр" в Одесі зі стріляниною пограбували київських підприємців.

Про це повідомляє "Думская".

Як зазначили очевидці, близько 6:45 годин на територію ринку приїхав автобус з київськими номерами. Водій повинен був передати продавцеві велику суму за товар. У цей момент на місце угоди під'їхали машини з невідомими в масках, які відкрили стрілянину і викрали гроші. Потім зловмисники сіли в автомобілі і зникли, дорогою збивши шлагбаум", – йдеться у повідомленні.

Видання також зазначає, посилаючись на власні джерела, що постраждалі – батько й син, які приїхали з Києва закупити оптову партію товару. На промринку на них накинулися шестеро невідомих і силою відібрали сумку, в якій підприємці несли готівку. За попередньою інформацією – близько трьох мільйонів гривень. Під час нападу зловмисники близько десяти разів вистрілили з травматичного пістолета.

Потім злочинці зникли з місця злочину на двох "Мерседесах", знесли шлагбаум і намет поруч з ним.

Самі підприємці не постраждали.

За попередніми даними, киян пограбували за наводкою. Діяло етнічне організоване угрупування з одного з одеських сіл.

Теми: Одеса
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