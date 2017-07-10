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Неизвестные со стрельбой ограбили предпринимателей "7-го километра" в Одессе

Понедельник, 10 июля 2017, 18:45

Вооруженные люди в масках на стоянке промтоварного рынка "7 километр" в Одессе со стрельбой ограбили киевских предпринимателей.

Об этом сообщает "Думская".

Как отметили очевидцы, около 6:45 часов на территорию рынка приехал автобус с киевскими номерами. Водитель должен был передать продавцу крупную сумму за товар. В этот момент на место сделки подъехали машины с неизвестными в масках, которые открыли стрельбу и похитили деньги. Затем злоумышленники сели в автомобили и скрылись, по пути сбив шлагбаум", – говорится в сообщении.

Издание также отмечает, ссылаясь на собственные источники, что пострадавшие – отец и сын, которые приехали из Киева закупить оптовую партию товара. На промрынке на них набросились шестеро неизвестных и силой отобрали сумку, в которой предприниматели несли наличные. По предварительной информации - около трех миллионов гривен. Во время нападения злоумышленники около десяти раз выстрелили из травматического пистолета.

Затем преступники скрылись с места преступления на двух "Мерседесах", снесли шлагбаум и палатку рядом с ним.

Сами предприниматели не пострадали.

По предварительным данным, киевлян ограбили по наводке. Действовала этническая организованная группировка из одного из одесских сел.

Темы: Одесса
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