Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: Росія хоче вислати 30 американських дипломатів

Вівторок, 11 липня 2017, 00:45

Росія планує вислати близько 30 американських дипломатів і накласти арешт на об'єкти американської власності в РФ.

Про це повідомляють "Известия" з посиланням на джерело в МЗС РФ.

За їхніми словами, до таких заходів російську сторону підштовхнуло рішення Вашингтона не повертати посольську власність, яка перебуває під арештом з грудня минулого року. Не вдалося вирішити це питання і на минулих переговорах президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа в Гамбурзі.

Рішення США, за словами джерела, змушує Росію відповісти дзеркально - вислати близько 30 працюючих в Росії американських дипломатів і ввести відповідні санкції щодо власності США в Росії. При цьому в Москві відзначають, що не хотіли б приймати подібні заходи, але залишити без відповіді недружні дії Вашингтона теж не можуть.

"Є попередня домовленість про проведення зустрічі в Санкт-Петербурзі заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова і першого заступника держсекретаря США Томаса Шеннона. Якщо і там компроміс не буде знайдений, нам доведеться піти на подібні заходи", - заявило джерело.

Раніше інший співрозмовник "Известий" в російських дипломатичних колах зазначив, що в якості дзеркальних заходів під арешт можуть потрапити дача в Срібному Бору і складське приміщення в Москві, що належать США, тоді як резиденцію посла США "Спасо-хаус" і посольську англо-американську школу в Санкт-Петербурзі чіпати не стануть.

Як відомо, в грудні 2016 року колишній президент США Барак Обама прийняв рішення про накладення арешту на дві дипломатичні дачі в Нью-Йорку і Вашингтоні, що належать Росії і висилку 35 російських дипломатів. Причиною такого рішення стало втручання Москви в хід американських виборів.

Тоді Путін заявив, що Росія не буде "опускатися до рівня "кухонної" дипломатії і не стане висилати американців. На думку аналітиків, таке рішення було прийнято з розрахунку, що адміністрація Дональда Трампа скасує рішення щодо власності та висилки дипломатів, однак цього так і не відбулося.

Теми: РумуніяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Румунія
"Горщик зі скарбами": у Румунії знайшли тисячі середньовічних монет
Уряд пом'якшив заборону на експорт цукру: дозволив продавати в Румунію
Румунія підтвердила, що стане місцем для підготовки українців на F-16
Останні новини
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
Усі новини...
Реклама: