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СМИ: Россия хочет выслать 30 американских дипломатов

Вторник, 11 июля 2017, 00:45

Россия планирует выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на объекты американской собственности в РФ.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник в МИД РФ.

По их словам, к таким мерам российскую сторону подтолкнуло решение Вашингтона не возвращать посольскую собственность, которая находится под арестом с декабря прошлого года. Не удалось решить этот вопрос и на прошедших переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Гамбурге. 

Решение США, по словам источника, вынуждает Россию ответить зеркально — выслать около 30 работающих в России американских дипломатов и ввести ответные санкции в отношении собственности США в России. При этом в Москве отмечают, что не хотели бы принимать подобные меры, но оставить без ответа недружественные действия Вашингтона тоже не могут.

"Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры", - заявил источник.

Ранее другой собеседник "Известий" в российских дипломатических кругах отметил, что в качестве зеркальных мер под арест могут попасть принадлежащие США дача в Серебряном Бору и складское помещение в Москве, тогда как резиденцию посла США "Спасо-хаус" и посольскую англо-американскую школу в Санкт-Петербурге трогать не будут.

Как известно, в декабре 2016 года бывший президент США Барак Обама принял решение о наложении ареста на две принадлежащие России дипломатические дачи в Нью-Йорке и Вашингтоне и высылке 35 российских дипломатов. Причиной такого решения стало вмешательство Москвы в ход американских выборов.

Тогда Путин заявил, что Россия не будет "опускаться до уровня "кухонной" дипломатии и не станет высылать американцев. По мнению аналитиков, такое решение было принято из расчета, что администрация Дональда Трампа отменит решение по собственности и высылке дипломатов, однако этого так и не произошло.

Темы: РумынияСША
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