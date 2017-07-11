Невідомий повідомив про замінування вокзалу в Краматорську
Вівторок, 11 липня 2017, 04:35
Увечері 9 липня невідомий повідомив в поліцію про те, що залізничний вокзал в Краматорську заміновано.
Про це повідомляє прес-служба поліції в Донецькій області.
"О 21.50 до кол-центру поліції Донеччини надійшло анонімне повідомлення щодо замінування залізничного вокзалу у Краматорську", - йдеться в повідомленні.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Територію вокзалу оточено, персонал і пасажири евакуйовані.
Зараз проводиться перевірка і пошук вибухонебезпечних предметів. Рух поїздів призупинено.