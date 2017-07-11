Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Неизвестный сообщил о минировании вокзала в Краматорске

Вторник, 11 июля 2017, 04:35

Вечером 9 июля неизвестный сообщил в полицию о том, что железнодорожный вокзал в Краматорске заминирован.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

"В 21.50 в колл-центр полиции Донетчины поступило анонимное сообщение о заминировании железнодорожного вокзала в Краматорске", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Территорию вокзала оцеплено, персонал и пассажиры эвакуированы.

Сейчас проводится проверка и поиск взрывоопасных предметов. Движение поездов приостановлено.

Темы: полиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
полиция
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Что должен сделать Выговский на посту главы Национальной полиции
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Последние новости
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
Все новости...
Реклама: