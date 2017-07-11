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"Народний фронт": Справи проти Полякова й Дейдея – профанація

Вівторок, 11 липня 2017, 10:27

"Народний фронт" вважає безперспективними кримінальні провадження проти своїх депутатів Максима Полякова та Євгена Дейдея.

Про це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак із трибуни парламенту вранці 11 липня.

Він зазначив: "Верховна Рада має розглянути подання Генеральної прокуратури на позбавлення депутатської недоторканності шести народних депутатів – серед них двоє представників "Народного фронту" Євген Дейдей і Максим Поляков"

"Вчора на засіданні фракції прийнято рішення дати можливість нашим колегам по фракції захистити свою репутацію і честь без жодного імунітету. "Народний фронт" проголосує зняття недоторканності. Ми вважаємо ,що це буде чесно перед українським народом", – сказав Бурбак.

"Утім, це зовсім не означає, що ми погоджуємося із безглуздими пустопорожніми звинуваченнями НАБУ щодо Полякова й Дейдея. Більше того, фракція впевнена, що судові справи проти них  чиста профанація – очевидна, нахабна і без жодної перспективи", – заявив він.

"Знімаючи депутатську недоторканність з наших колег, ми не збираємося мовчати про те, що, шиючи білими нитками справи проти членів нашої фракції, НАБУ вдалося до бєспрєдєла – так, наче НАБУ не орган правопорядку, а новоявлена кримінальна бригада з 90-х років", – додав Бурбак.

Він продовжив: "Перевищення повноважень. Було здійснено напад на дружину депутата Полякова. Без жодних ордерів на матір 8-місячної дитини напали у під’їзді будинку".

"Народного депутата підозрюють, незважаючи на те, що не зафіксовано ані вимагання, ані отримання коштів", – додав Бурбак.

Він також сказав, що Дейдей надав "всі підтвердження щодо набутого ним майна – проте це не взято до уваги".

"І четверте – вибірковість переслідування. Колега Дейдей зі своїми статками – безпросвітня злидня поряд з такими "єврооптимістами" – власниками купленої за непідтверджені (кошти) 200-метрової квартири у центрі Києва. Але цей депутат – найманець Григоришина і друг Ситника, тому він і далі ходитиме до парламенту, гріючи в кишені ключі від своєї корупційної квартири", – заявив Бурбак обурено.

За його словами, "у залі сидять відверті прохіндєї, які за великі куші обслуговують Льовочкіна і Фірташів, працюючи примітивними політичними клоунами". "Де справи проти таких ворюг?", – запитав лідер фракції "Народний фронт".

"Ми чітко знаємо природу атаки на "Народний фронт". Це намагання делегітимізувати парламент, спровокувати політичну кризу, наслідком якої мають стати дострокові парламентські і президентські вибори", – заявив Бурбак.

За його словами, НАБУ "розчищає дорогу" для нових політсил із застосуванням провокацій і "силових методів".

Олена Рощенко, УП

Теми: Народний фронтВерховна РаданедоторканністьНАБУ
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